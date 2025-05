"To su lažne vesti!" Vučiću nije bilo zabranjeno da prisustvuje događaju u Trampovoj rezidenciji; Evo šta je rekla potparolka Bele kuće o poseti predsednika Srbije Americi

Portparolka Bele kuće Kerolajn Livit kategorično je demantovala neproverene izveštaje da je šefica kabineta predsednika Trampa, Suzan Vajls, zabranila predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću da prisustvuje događaju u Mar-a-Lagu.

- Šefica kabineta ga nije 'blokirala' da prisustvuje bilo kom događaju u Mar-a-Lagu. To su lažne vesti - rekla je Livit. Teorije zavere – mnoge lansirane iz antitrampovskih kutaka balkanske štampe – ​​sugerišu da je Vajls zabranila Vučiću ulazak na kapije Trampovog imanja na Floridi. Istina, međutim, deluje manje tajnovito, a više kardiovaskularno, piše Pavlović tudej. 🔺EXCLUSIVE: President @realDonaldTrump 's Chief of Staff @SusieWiles did not 'block'