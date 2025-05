Zapetljavanje političkog klupka u Rumuniji uoči finala izbora: Predsednik u ostavci imenovao privremenog premijera

Dan nakon što kandidat vladajuće koalicije u Rumuniji nije uspeo da uđe u drugi krug predsedničkih izbora, rumunski premijer Marsel Čolaku podneo je ostavku, i na taj način je dodatno zakomlikovao političku scenu u toj zemlji.

Predsednik Rumunije u ostavci Ilije Boložan imenovao je Katalina Predojua za vršioca dužnosti premijera Rumunije. To znači da će Predoju obavljati zvanične dužnosti do formiranja nove vlade. Katalin Predoju je ministar unutrašnjih poslova iz redova Nacionalne liberalne stranke. On je od 2008. do 2012. godine obavljao i funkciju ministra pravde. Tanjug/AP/Omar Havana Inače Čolakuova vlada se raspala nakon što su objavljeni rezultati prvog kruga predsedničkih izbora