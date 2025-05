Gde je kamen temeljac

Sve sadašnje autokratije najbolje se mogu razumeti ne kroz prizmu ideologije, već kroz političke i finansijske interese ljudi koji ih vode. I štete koju nanose

Padaju nadstrešnice, fasade i plafoni. Pucaju tek izgrađeni putevi i ulice. Urušavaju se mostovi. Prokišnjavaju nove stanice. Lete i šatori gde im mesto nije. Biće da je za sve kriv kamen zvani temeljac. To je onaj prvi položen tesanik s koga se uzimaju sva merenja. U arhitekturi, u životu i u društvu. On uvek određuje sve što potom sledi. Ako je pogrešno postavljen, svaki zid se izmigolji od poravnanja, bez obzira na to koliko precizan i dobar bude ostatak posla.