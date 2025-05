Studenti u blokadi traže izbore – korak ka rešenju ili nastavku krize

Studenti u blokadi zatražili su sinoć raspuštanje Skupštine Srbije i raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Opozicija podržava zahtev. Ivica Dačić kaže da nije za vanredne izbore, Ana Brnabić da je sve od početka bila politika.

Posle gotovo šest meseci blokada i šest zahteva, deo studenata juče izneo je još jedan – raspuštanje Narodne skupštine i raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Danas pojašnjavaju taj zahtev – preduslov je za ispunjenje prethodnih. "Do sada nismo videli veću inicijativu vlasti da se dođe do razrešenja ove političke krize i da dođe do ispunjenja naših zahteva. Vidimo da je jedan od načina izlaska iz političke krize definitivno raspisivanje izbora kako bismo