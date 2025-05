Posebna podrška - Eron na konferenciji sa sinovima Drua Gordrona

Eron Gordon je ponovo bio junak Denvera, pošto je pogodio trojku za pobedu nad Oklahomom 121:119 u prvom meču polufinala plej-ofa Zapada.

Njega su na ovoj utakmici bodrili sinovi njegovogo tragično preminulog brata Drua. Oni su mu se pridružili na konferenciji za medije, što možete videti na fotografiji ispod teksta. Gordon je meč završio sa 22 poena i 14 skokova. "Jednostavno nismo želeli da propustimo ovaj momenat, nismo želeli da propustimo priliku", rekao je posle drame u Oklahomi Gordon. Aaron Gordon bringing his nephews to the podium after the game winner 🥹🥹🥹 pic.twitter.com/ODeMb2yucS