Miško Ražnatović u četiri reči o Jokiću

Nikola Jokić je predvodio svoj Denver do pobede nad Oklahomom u prvom meču polufinala Zapadne konferencije.

Brojkama koje je postigao na ovom meču oborio je još jedan rekord NBA lige. Ovakav učinak srpskog centra prokomentarisao je i njegov agent Miško Ražnatović. "Najbolji košarkaš na svetu", napisao je Ražnatović na svom X profilu. Sledeća utakmica igra se takođe u Oklahoma Sitiju u noći sreda na četvrtak po srednjoevropskom vremenu. The best player in the world! https://t.co/scVgTOjAMd