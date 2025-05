"Opozicija u tamnom političkom vilajetu": Studenti traže izbore, a za njih, za sada, u toj priči mesta nema: Ovo su dva puta kojima mogu ići

Studenti u blokadi objavili su preksinoć saopštenje u kom traže raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora i "pozvali narod da podrži listu kojoj će preneti svoje poverenje". Kako sada stvari stoje, mesta za opoziciju u tome nema, a postavlja se pitanje šta to znači za opozicione stranke? Analitičari imaju sumorne prognoze, kažu da su u "političkom tamnom vilajetu i da moraju da biraju između manjeg zla: da podrže studente ili ipak izađu na izbore".

Takvog je stava Bojan Klačar, izvršni direktor Cesida, koji za "Blic" kaže da ova odluka studenata, osim ako ne dođe do nekih promena pred opoziciju stavlja dva izbora: On dodaje da bi prva odluka donela ozbiljne probleme u funkcionisanju. - Jer, to bi za njih značilo dug period izvan političkog života, ne bi participirala u parlamentu već bi funkcionisali kao vanparlamentarne stranke, što sa sobom nosi puno izazova. Većina njih dugo postoji i takvu odluku treba