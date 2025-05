Pešice i biciklima do Loznice: Studenti i maturanti idu na protest "Marš na Drinu"

Stotinak novosadskih studenata i maturanata krenulo je jutros biciklima do Loznice, na protest "Marš na Drinu" koji će biti održan u petak, 9. maja. Oni će preći 180 kilometara na biciklima.

Prvog dana voziće 80 kilometara do Sremske Mitrovice, dok će drugog dana preko Cera ići do Loznice. Ranije je oko 200 studenata i srednjoškolaca krenulo peške put Loznice iz Novog Sada. Studenti u blokadi fakulteta u Srbiji organizuju protest u Loznici 9. maja, pod nazivom 'Marš na Drinu' . Studenti i srednjoškolci koji pešače iz Beograda do Loznice krenuli su u ponedeljak ujutru od Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u tom gradu.