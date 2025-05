Indijana opet pobedila Klivlend: Halibarton junak! Trojkom u poslednjim sekundama srušio Kavalirse (video)

INDIJANA je i drugi put kao gost uspela da pobedi Klivlend, najbolju ekipu Istočne konferencije sa 119:120 (32:15, 29:35, 37:34, 21:36), a junak je bio američki reprezentativac Tajris Halibarton.

FOTO: Tanjug/AP/Sue Ogrocki On je pri rezultatu 119:117 promašio slobodno bacanje, uspeo je ipak da uhvati ofanzivan skok i potom pogodi trojku za veliki trijumf Pejsersa. TYRESE HALIBURTON WINS GAME 2 FOR THE PACERS 😱🤯 WHAT. A. WILD. PLAY. pic.twitter.com/rFsjZmtrBz — NBA (@NBA) May 7, 2025 Posle prve četvrtine koju su Kavalirsi dobili sa 32:17 ništa nije slutilo da će konačan ishod biti kakav jeste. Ipak, gosti su poslednji kvartal dobili sa 21:36 što je bilo