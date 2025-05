Halibarton utišao klivlend, dupli brejk za pejserse: Voriorsi pobedili Minesotu u gostima! (video)

Za sada, još uvek bez pobede domaćina u polufinalima konferencija! Košarkaši Indijane Pejsers napravili su ogroman korak ka finalu Istočne konferencije, pošto su i u drugom meču u Klivlendu slavili protiv domaćih Kavsa rezultatom 120:119, te sada imaju velikih 2:0 pred povratak serije u Indijanapolis.

Tajris Halibarton, koji je do tada već zagospodario završnicom (11 od svojih 19 poena postigao je u četvrtoj četvrtini), najpre je nakon promašenog slobodnog bacanja uspeo da uhvati sopstveni skok, a zatim pogodio trojku koja je odlučila pobednika. the bench reaction to Tyrese Haliburton’s game-winner was everything 🤩 pic.twitter.com/bb94AAYWjO — Indiana Pacers (@Pacers) May 7, 2025 Ovim šutem Halibarton je potvrdio status lidera Pejsersa, uprkos komentarima koji