Samo jedan gem za kraj: Dvostruka grend slem šampionka završila karijeru porazom u prvom kolu Ju-Es openu

Danas pre 2 sata  |  M. L.
Francuska teniserka Dijana Pari plasirala se u drugo kolo poslednjeg grend slem turnira u sezoni, Ju-Es opena, pošto je u prvom kolu u Njujorku pobedila Čehinju Petru Kvitovu 6:1, 6:0.

Meč je trajao samo 53 minuta. Ovo je bio poslednji meč u karijeri za Kvitovu, koja je dobila ovacije sa tribina. – Bilo mi je veoma teško, emotivno da igram. Mogla sam i bolji otpor da pružim, međutim nije išlo. Hvala Njujorku, jer mi je ovde poslednji ples. Bilo je ovo jedno nezaboravno putovanje – izjavila je Kvitova, koja se trenutno nalazi na 543. mestu WTA liste. Kvitova (31) je u karijeri osvojila 31 trofej u singl konkurenciji, a dva puta je trijumfovala na
