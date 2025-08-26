Karolin Garsija završila karijeru: "Poslednji let" u Njujorku

Francuska teniserka Karolin Garsija, nekada četvrta igračica sveta, završila je profesionalnu karijeru.

Na ovogodišnjem US Openu odigrala je svoj poslednji meč, izgubivši u prvom kolu od Ruskinje Kamile Rahimove rezultatom 6:4, 4:6, 6:3. Garsija je još u maju, tokom Rolan Garosa, najavila da planira da se povuče iz tenisa i da će nastupiti na svega nekoliko turnira pre odlaska u penziju. Za Njujork je bila posebno vezana, jer je upravo tamo ostvarila i najveći grend slem rezultat u singlu – plasman u polufinale 2022. godine. Tokom bogate karijere osvojila je ukupno