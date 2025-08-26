Grend slem šampionka (31) završila karijeru na US Openu, usledila emotivna scena: "Poletela" je na kraju meča!

Francuska teniserka Karolin Garsija, koja je svojevremeno bila četvrta igračica sveta, odlučila je da se penzioniše i odigrala je na US Openu svoj poslednji meč, gde je poražena u prvom kolu od Kamile Rahimove iz Rusije, koja je slavila sa 6:4, 4:6, 6:3.

Karolin Garsija je najavila da će se penzionisati još u maju tokom Rolan Garosa, gde je potvrdila da će igrati na još nekoliko turnira. Upravo na US Openu je imala i najveći uspeh na Grend slemu u singlu, gde je stigla do polufinala 2022. godine. Posle 15 godina profi karijere, odlučila je da se povuče iz tenisa, jer je, kako je rekla, odlučila da krene novo poglavlje u životu. Pre mesec dana se i venčala za svog partnera Borhu Durana, a isticala je i da joj se