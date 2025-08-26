Čisti se Novakov put: Đoković do osmine finala ne može igrati sa teniserom iz prvih 50 na ATP listi

Poznato je na koga bi Novak Đoković mogao da naiđe u trećem kolu Ju-Es opena.

Srpski teniser mogao bi da da zaigra protiv Kamerona Norija (Velika Britanija) ili Franciska Komesanje (Argentinaa), nakon što su obojica prošli dalje. Britanac je stigao dalje zahvaljujući predaji Sebastijana Korde posle dva izgubljena seta, dok je Komesanja napravio iznenađenje i eliminisao 28. nosioca, Aleksa Mikelsena, rezultatom 1:6, 6:3, 6:4, 6:4. Zanimljivo je da se žreb namestio tako da Đoković do osmine finala nema rivala iz Top 50. Komesanja je pre