Đokoviću se čisti žreb na Ju-Es openu: Dva favorita otpala sa Novakovog puta ka 25. grend slemu

Kurir pre 5 minuta
Drugi dan Ju-Es opena doneo je iznenađenja u delu žreba gde se nalazi Novak Đoković.

Đoković je savladao Amerikanca Lernera Tijena u ponedeljak ujutru po srpskom vremenu, a rival u drugom kolu mu je takođe Amerikanac - Zakari Svajda. Ukoliko savlada kvalifikanta, Đoković bi u trećem kolu igrao protiv Kamerona Norija ili Fransiska Komesanje. To je prilično iznenađujuć scenario, pošto je Nori, 75. na svetu, prošao dalje posle predaje Sebastijana Korde, dok je Komesanja, 54. na svetu, priredio još veće iznenađenje, i eliminisao 28. nosioca Aleksa
Čisti se Novakov put: Đoković do osmine finala ne može igrati sa teniserom iz prvih 50 na ATP listi

Danas pre 7 sati
Novak ĐokovićŽreb

Zvezdina bitka za elitu i milione (21, sastavi)

Sportski žurnal pre 0 minuta
"Sve smrdi na marihuanu"! Slavni teniser nije mogao viće da ćuti, otkrio zbog čega mrzi Ju-Es open

Večernje novosti pre 0 minuta
Jedinstvena kartica koju su potpisali džordan i kobi oborila sve moguće rekorde: Neće vam biti dobro kada vidite koliko novca…

Kurir pre 25 minuta
Premije 100.000 evra po igraču

Sportski žurnal pre 15 minuta
Đokoviću se čisti žreb na Ju-Es openu: Dva favorita otpala sa Novakovog puta ka 25. grend slemu

Kurir pre 5 minuta