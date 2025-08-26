Đokoviću se čisti žreb na Ju-Es openu: Dva favorita otpala sa Novakovog puta ka 25. grend slemu

Drugi dan Ju-Es opena doneo je iznenađenja u delu žreba gde se nalazi Novak Đoković.

Đoković je savladao Amerikanca Lernera Tijena u ponedeljak ujutru po srpskom vremenu, a rival u drugom kolu mu je takođe Amerikanac - Zakari Svajda. Ukoliko savlada kvalifikanta, Đoković bi u trećem kolu igrao protiv Kamerona Norija ili Fransiska Komesanje. To je prilično iznenađujuć scenario, pošto je Nori, 75. na svetu, prošao dalje posle predaje Sebastijana Korde, dok je Komesanja, 54. na svetu, priredio još veće iznenađenje, i eliminisao 28. nosioca Aleksa