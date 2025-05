Potpredsednik SAD: Rusija je tražila previše u inicijalnom predlogu mirovnog sporazuma sa Ukrajinom

Potpredsednik SAD Džej Di Vens izjavio je danas da je Rusija tražila previše u svojoj inicijalnoj mirovnoj ponudi, ali nije precizirao o čemu se konkretno radi.

On je izjavu dao u Vašingtonu, za govornicom Minhenske bezbednosne konferencije i bez obzira na to što svoju ocenu nije potkrepio detaljima, naopomenuo je da ipak nije pesimista u pogledu postizanja mirovnog sporazuma. To je pozitivnija izjava u odnosu na nedavni skepticizam predsednika SAD Donalda Trampa u vezi volje predsednika Rusije Vladimira Putina da se okonča rat, započet u februaru 2022. godine. „Ne bih rekao da Rusi nisu zainteresovani da se ova stvar