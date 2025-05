NBA: Minesota izjednačila na Zapadu, Golden Stejt bez municije bez Karija

Minesota je savladala Golden Stejt 117:93 i izjednačila na 1:1 u polufinalu Zapadne konferencije NBA lige.

Gosti nisu imali šanse u Mineapolisu bez najboljeg košarkaša Stefa Karija koji se povredio u uvodnoj utakmici serije. Minesota je već posle prve četvrine imala plus 14, 29:15 i do kraja meča je samo uvećala razliku. “Vukovi” su imali nekoliko raspoložeih igrača, a trojica su postigla 20 plus poena. Najefikasniji je bio Džulijus Rendl sa 24 uz 11 asistencija i sedam skokova, dok su po 20 postigli Entoni Edvards (devet skokova, pet asistencija) i rezervista Nikel