BLOG UŽIVO Krčka se u Loznici: U toku protest „Marš na Drinu“, hiljade studenata i građana na ulicama grada

Danas se u Loznici održava veliki studentski protest "Marš na Drinu".

Skup će trajati do večeras do 23 časa, a nakon odavanje pošte poginulima u novosadskoj tragediji, najavljeni su monolozi glumaca, odavanje pošte žrtvama nacizma i fašizma povodom 80 godina od Drugog svetskog rata, kao i nastup "blokadnog hora". Sve najnovije informacije u vezi sa aktivnostima studenata pratite u BLOGU UŽIVO. Studenti stigli u Gadžin Han, a na trgu su ih dočekali meštani i studenti. Podsećamo, studenti su pešačili do Gadžinog Hana kako bi stigli na