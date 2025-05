Vremenska prognoza 10. maj 2025.

Jača uticaj polja povišenog vazdušnog pritiska sa severozapada Evrope. On potiskuje oblake na jug Balkana, pa se iznad našeg regiona očekuje razvedravanje. Ipak severno strujanje donosi svežiju vazdušnu masu i zato će temperautra biti malo ispod proseka. Sutra ujutru od 6 do 10 stepeni, najviša dnevna od 16 do 20. U Beogradu posle oblačnog jutra, od sredine dana razvedravanje. Po podne pretežno sunčano i najviše 19 stepeni.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 10.05.2025. Subota: Ujutro i pre podne umereno do potpuno oblačno i suvo. Od sredine dana smanjenje oblačnosti, pa se posle podne iznad većeg dela očekuje pretežno sunčano. Vetar slab i umeren severnih pravaca, u Vojvodini pre podne pojačan. Najniža temperatura od 6 do 10 °S, a najviša od 16 do 20 °S. 11.05.2025. Nedelja: Iznad većeg dela promenljivo oblačno i suvo. Posle podne na