Ipak ništa od dogovora Kine i Amerike? Rojters: Delegacije napustile trgovinske pregovore u Ženevi

Članovi delegacija Sjedinjenih Američkih Država i Kine, koji su se danas sastali u Švajcarskoj kako bi razgovarali o trgovinskim odnosima, napustili su mesto održavanja sastanka u Ženevi, javio je Rojters.

Agencija navodi, pozivajući se na objave na društvenim mrežama, da su očevici videli predstavnike delegacija kako izlaze iz zgrade. Za sada se ne zna šta se tačno dogodilo tokom sastanka, da li je došlo do nekih pomaka i da li će se razgovori nastaviti. Kineski mediji su ranije preneli da se potpredsednik Vlade Kine He Lifeng sastao danas sa američkim ministrom finansija Skotom Besentom u Ženevi. Blumberg je naveo da će Besent i He predvoditi dvodnevne pregovore u