Pobednički povratak Sinera: Prvi reket sveta uz malo muka slavio protiv Argentinca

Italijanski teniser Janik Siner uspešno se vratio na teren posle odslužene kazne zbog dopinga.

Siner je u drugom kolu Mastersa u Rimu pobedio sa 2:0 (6:3, 6:4) Mariana Navonea iz Argentine. Janiku je u prvom setu bio dovoljan jedan brejk kada je poveo sa 3:1 da slavi. Do kraja je rutinski došao do 6:3. U drugom setu Janik Siner je došao do brejka u sedmom gemu i kada su svi mislili da će lako završiti meč Italijan je odmah u sledećem izgubio svoj servis. Ipak, potom je prvi reket sveta opet brejknuo Argentinca i naravno nije propustio priliku da u sledećem