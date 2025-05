Šteta, Đere mučio Alkaraza, ali se raspao u drugom setu

Srpski teniser, Laslo Đere, poražen je od Karlosa Alkaraza 7:6, 6:4 u šesnaestini finala Rima.

Španski teniser je do pobede nad 64. igračem sveta došao za sat i 43 minuta. Đere je dobro počeo prvi set i u trećem gemu dolazi do brejka. Prednost je čuvao sve do šestog gema, kada Alkaras stiže do izjednačenja. Srpski teniser je u 11. gemu još jednom oduzeo servis rivalu, ali u narednom gemu nije uspeo da odservira za vođstvo od 1:0. Set je otišao u taj-brejk u kojem je sa 2:7 slavio Alkaras. Alkaras je u drugom setu dva puta oduzeo servis Đereu (prvi i treći