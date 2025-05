Glamočić: Sektor svinjarstva možemo da oporavimo za godinu ili dve

Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić izjavio je da je trenutno najkritičnija tačka srpskog agrara svinjarstvo, a ocenjujući da taj sektor može da bude sređen u narednih godinu ili dve godine, ministar je naveo da je cena žive vage svinja za tri nedelje koliko je na čelu ministarstva porasla sa 160 dinara po gramu na 200 dinara plus PDV. "To je rezultat uvođenja reda u sistem izdavanja uvoznih dozvola i obaveze da se one dopunjuju podacima neophodnim za praćenje