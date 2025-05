Deo velike beogradske opštine bez vode u ponedeljak: Evo koliko će česme biti suve

Iz javnog komunalno preduzeće "Beogradski vodovod i kanalizacija" saopštilo je da će deo Zvezdare u ponedeljak, 12. maja, biti bez vode zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u toj opštini.

Bez vode će od osam do 24 sata ostati potrošači u Subotičkoj, Kubanskoj i Gorničevskoj ulici, kao i u ulici Gospodara Vučića, od Gorničevske do Olge Jovanović, kao i u ulici Olge Jovanović. Takođe, bez vode će biti i potrošači u ulicama Braće Miladinov, Vučićev prolaz i u ulici Živka Davidovića, od Bulevara kralja Aleksandra do Mis Irbijeve. Umanjen pritisak vode za piće imaće potrošači u Podujevskoj, Hajduk Stankovoj, Velizara Kosanovića i okolnim ulicama. Za