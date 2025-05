Postoji horor film koji i Stiven King nije smeo da odgleda do kraja

Iako je Stiven King poznat po stvaranju nekih od najstrašnijih priča u savremenoj književnosti i filmu, čak i autor koji je osmislio likove poput Penivejza i Džeka Torensa, ipak ima svoje granice.

Njegova mašta, oblikovana hororima i mračnim nadprirodnim silama, deluje gotovo nepokolebljivo. Ipak, i King ima trenutke kada ga neki film izbaci iz „zone sigurnosti“ – toliko da ga ne može ni pogledati do kraja, piše Danas. Tokom godina, King je otvoreno govorio o horor filmovima koje najviše cenio. Na njegovom popisu našli su se „The Descent“, „Final Destination“ i iznenađujuće brutalan remake „The Last House on the Left“, za koji je rekao da je „najbolji horor