Zelenski pristao na primirje: Čeka Putina u četvrtak

Predesednik Ukrajine Volodimir Zelenski pristao je na direktne predloge sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom oko okoinčanja rata. – Očekujemo prekid vatre od sutra – potpun i trajan, kako bi se obezbedila neophodna osnova za diplomatiju.

Nema smisla produžavati ubijanja. I čekaću Putina u četvrtak u Turskoj. Lično. Nadam se da ovog puta Rusi neće tražiti razloge zašto ne mogu – kazao je Zelenski. Podsećanja radi, ruski predsednik Vladimir Putin je prethodno predložio da se 15. maja u Istanbulu održe neposredni razgovori predstavnika Rusije i Ukrajine o prekidu vatre.