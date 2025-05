Gradonačelnik Novog Sada najavio javni konkurs za spomen obeležje žrtvama u padu nadstrešnice

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin najavio je danas javni konkurs za postavljanje spomen obeležja žrvama stradalim u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici u tom gradu 1. novembra.

'Spomen obeležje mora da postoji, to treba da bude javni konkurs i komisija u kojoj će sedeti arhitekta i urbanista i da se konsultujemo sa porodicama da vidimo šta one kažu', rekao je Mićin na televiziji Pink. Mićin je kazao da spomen obeležje koje su postavili studenti u blokadi i građani neće biti sklonjeno. 'Oni su ga postavili bez ikakve procedure, bez konsultacije sa bilo kojom grupom društva, a celo društvo treba da odlučuje o tome', rekao je on. Govoreći o