(Mape): Hladni talas donosi mraz i sneg u maju, ujutru blizu nula stepeni! Rhmz upalio alarme zbog niskih temperatura!

Maj 2025. podseća ovih dana na jesen, a prema najavi meteorologa očekuju nas i ekstremno niske temperature za ovo doba godine, odnosno, mraz, sneg na višim planinama i magla. Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) je najavio za utorak ujutru na jugozapadu, jugu i istoku Srbije nisku oblačnost, a ponegde i pojavu magle, dok će u ostalim oblastima biti vedro i hladno sa lokalnom pojavom slabog prizemnog mraza. Upaljeni su i meteoalarmi i to zbog, verovali ili ne, niskih temperatura!

U toku dana u većem delu Vojvodine i centralne Srbije biće pretežno sunčano, a u ostalim krajevima promenlјivo oblačno. U planinskim predelima se očekuje retka pojava kratkotrajne kiše ili plјuska. Vetar će biti slab do umeren, severni, a u Negotinskoj Krajini u prvom delu dana istočni. Najniža temperatura od 0 do 9 stepeni, a najviša od 16 do 20 stepeni Celzijusovih. RHMZ je uključio prvi stepen upozorenja za ekstremno niske temperature. “Žuto” upozorenje je na