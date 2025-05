Pustili dončića, pa ih sreća pogledala: Prvi pik na draftu za Dalas, Mavsi uzimaju najperspektivnijeg košarkaša

Košarkaški klub Dalas prvi će birati igrača na ovogodišnjem NBA draftu, odlučeno je lutrijom u Čikagu, saopšteno je na zvaničnom sajtu takmičenja.

Ovogodišnji NBA draft biće održan 25. i 26. juna u Bruklinu. Maveriksi su imali 1,8 posto šansi za prvog pika i šokantnim spletom okolnosti, iskoristili su svoje minimalne šanse. MAVS WIN THE NO. 1 PICK IN THE 2025 NBA DRAFT 🔥 COOPER FLAGG, AD & KYRIE 🔜? 🤯🍿 pic.twitter.com/JO8PtAwtkx — Bleacher Report (@BleacherReport) May 12, 2025 Drugi će birati San Antonio, koji takođe poseduje i 14. pik, a treća će biti Filadelfija. Redosled prvih 14 izbora na predstojećem