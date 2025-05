Jutra s mrazom, pljuskovi s grmljavinom u ovim delovima Srbije: Rhmz objavio najnoviju vremensku prognozu, evo gde se očekuju nepogode narednih dana

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) oglasio se sa najavom promenljivog vremena i mogućnošću kratkotrajnih padavina u planinskim predelima. "Do kraja dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima.

Samo u planinskim predelima moguća retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Najviša temperatura od 16 do 21 °C", najavio je RHMZ. Kako je najavio RHMZ, jutro će sutra biti vedro i hladno, ponegde sa slabim prizemnim mrazem. Pre podne pretežno sunčano, a posle podne u svim krajevima promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 0 do 7 °C, a najviša od 18 do 21 °C. U četvrtak (15. maja)