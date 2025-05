Minesota na korak od finala Zapada (video)

Golden Stejt izgubio u San Francisku

Minesota je povela sa 3:1 protiv Golden Stejta u polufinalu plej-ofa Zapadne konferencije, pošto je na gostujućem terenu u San Francisku pobedila 117:110. Najefikasniji u ekipi Minesote bili su Džulijus Rendal sa 31 poenom i Entoni Edvards sa 30 poena. Nikel Aleksander-Voker je dodao 13 poena, Majk Konli je postigao 11 poena, dok je Džejden Mekdenijels zabeležio 10 poena i 13 skokova. Anthony Edwards (30 PTS) and Julius Randle (31 PTS) are the 3rd duo in