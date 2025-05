Hrvatska i Slovenija nisu prošle u finale Evrovizije, Švedska favorit

BBC News pre 24 minuta

Reuters Predstavnici Švedske na takmičenju za Pesmu Evrovizije

Evrovizija se vratila posle godinu dana tamo gde je sve i počelo - u Švajcarsku.

U Bazelu je u utorak održano prvo polufinale ovogodišnje Evrovizije, koja je premijerno održana još 1956. godine u Luganu.

Švedska, Poljska, Albanija, Island, San Marino, Estonija, Portugal, Norveška, Holandija i Ukrajina su se, među 15 zemalja, plasirale u finale koje se održava u subotu uveče.

Slovenija i Hrvatska se nisu plasirale dalje.

U prvom polufinalu su nastupali i predstavnici tri zemlje koje imaju siguran plasman u finale – Španija, Italija i Švajcarska.

Švedska je, prema proceni kladionica, ubedljivi favorit ovogodišnjeg takmičenja, a predstavlja je Kaj sa pesmom „Bara bada bastu”, koja govori o moćima saune, dok će na sceni zaplesati plesači u peškirima.

Dobre šanse se daju i predstavniku Estonije Tomiju Kešu sa pesmom „Espreso makijato" koja se nije baš dopala publici u Italiji.

Među favoritima je i Belgija, za koju će nastupiti Red Sebastijan sa numerom „Strobe Lights".

Sloveniju je predstavljao Klemen sa pesmom „ How Much Time Do We Have Left ?”, a Hrvatsku pevač Marko Bošnjak sa pesmom „ Poison Cake ", a obe zemlje su ranije svrstane među velike autsajdere ovogodišnjeg takmičenja.

Reuters Islandski bend VÆB tokom nastupa prve polufinalne večeri

Reuters Predstavnik Estonije Tomi Keš sa pesmom „Espreso makijato" naljutio je publiku u Italiji

EPA Predstavnici Norveške

GEORGIOS KEFALAS/EPA-EFE Klemen, predstavnik Slovenije

O putnicima u finale odlučuju glasovi publike i žirija, a mogućnost da glasaju u polufinalu imaju i gledaoci iz država koje su direktni finalisti.

Program prve polufinalne večeri vodile su Hejzel Bruger, pesnikinja i komičarka švajcarsko-američkog porekla, i Sandra Studer, koja je kao predstavnica Švajcarske osvojila peto mesto na Evroviziji 1991. godine.

Švajcarska, zemlja u kojoj je održana i prva Evrovizija 1956. godine, dobila je priliku da ponovo bude domaćin pošto je njen prošlogodišnji predstavnik Nemo pobedio sa pesmom „The Code" u švedskom Malmeu.

Reuters Marko Bošnjak tokom nastupa prve večeri polufinala

U četvrtak, 15. maja, održaće se drugo polufinale u hali Svetog Jakoba u Bazelu, kada će nastupiti i Princ, predstavnik Srbije, sa pesmom „Mila", kao i Nina Žižić pod zastavom Crne Gore, koja će izvesti pesmu „Dobrodošli".

Pored njih, na bini će se naći predstavnici Austrije, Litvanije, Jermenije, Grčke, Irske, Australije, Letonije, Češke, Izraela, Malte, Finske, Danske, Luksemburga i Gruzije, koji će pokušati da se plasiraju među 10 najboljih i odu u finale.

Takmičari iz Nemačke, Francuske i Velike Britanije će takođe nastupiti u četvrtak, ali bez takmičarskog motiva jer imaju sigurnu kartu za finale 17. maja, gde će se naći ukupno 26 izvođača.

Austrija, Izrael i Francuska su veliki favoriti za finale, dok se Srbiji i Crnoj Gori daju daleko manje šanse.

REUTERS/Denis Balibouse Princ, predstavnik Srbije, nastupa u drugom polufinalu 15. maja

Među ovogodišnjim takmičarima je i dvoje povratnika na Evroviziju, jedan operski pevač, a čućemo i plesnu himnu o mrtvom svemirskom psu.

Organizatori najavljuju da će na sceni biti različitih rekvizita, poput džinovskih mikrofona, lopti za pilates i čamaca.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 05.14.2025)