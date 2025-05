Kovač o otvaranju Klastera 3: Set medijskih i izbornih zakona i izbor REM-a moguć do sredine juna

Kovač je za Radio-televiziju Srbije rekla da bi zakoni, bar oni za koje postoji mišljenje Evropske komisije, trebalo ovih dana da se nađu pred Vladom Srbije.

"Kada oni prođu Vladu, da ne bi opet dobijali kritike - da ne bi bilo po hitnoj proceduri, mora da prođe 15 dana da odstoje u Skupštini, što znači da bi u prvoj polovini juna, još uvek ne znam tačan datum, bila sednica Skupštine Srbije, na kojoj bismo raspravljali i na kraju usvojili ove zakone", rekla je ona.

Govoreći o izboru Saveta REM-a, kazala je da je procedura pokrenuta 8. maja i da teče rok od 15 dana za prijavu kandidata.

"I nakon nekoliko sednica Odbora za kulturu i informisanje, mislim da je realno da se to završi do kraja maja. Samim tim, od početka do prve polovine juna, mogli bi sve to da isporučimo", dodala je Kovač