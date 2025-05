Umro Robert Benton, reditelj filma "Kramer protiv Kramera"

Trostruki dobitnik Oskara, američki reditelj i scenarista Robert Benton, koji je režirao dobitnika Oskara za najbolji film 1979. godine "Kramer protiv Kramera", kao i filmove poput "The Late Show", "Places in the Heart" i "Nobody's Fool" i sarađivao na scenariju za film "Boni i Klajd", preminuo je u nedelju na Menhetnu u 93. godini.

Njegovu smrt je za Njujork tajms potvrdila njegova asistentkinja i menadžerka Marisa Forcano. Benton je bio posebno uticajan šezdesetih i sedamdesetih godina 20. veka, a njegovo vodeće delo ostaje "Kramer protiv Kramera" (1979), intiman pogled na patnje razvoda gde su roditelji rastrgani oko starateljstva nad sinom. Film, koji je postigao ogroman uspeh na blagajnama, osvojio je Oskara, sa pet statueta: za najbolji film, najboljeg glumca (Dastin Hofman), najbolju