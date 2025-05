Jokić dao 44 poena i izgubio od Oklahome: Nestvarno kako su ga izneverili saigrači iz Denvera

Denver je izgubio od Oklahome nakon preokreta, uprkos tome što je Nikola Jokić imao 44 poena.

Nikola Jokić odigrao je perfektnu utakmicu prethodne noći, ubacio je 44 poena protiv Oklahome, međutim opet je to bilo premalo da njegova ekipa dođe do novog "brejka". Na kraju, Oklahoma je napravila veliki preokret u završnici i slavila 112:105, što će reći da sada vodi 3:2 u seriji. Imao je Denver prednost od 12 razlike, a onda je na oko tri i po minuta do kraja Oklahoma uspela da napravi preokret u kome je samo Jokić "čupao" svoju ekipu. Pogodio je dve trojke i