Policija prekinula studentsku blokadu suda u Nišu

Blokada Osnovnog suda u Nišu završena je jutros u 6.30 sati pošto je odred policije i žandarmerije opkolio ulaz u zgradu, dok su se studenti mirno povukli.

Studenti su sinoć oko 22 sata blokirali ulaz u zgradu suda u znak protesta što je novosadskim aktivistima produžen pritvor. ‼️‼️‼️‼️ pic.twitter.com/ZQsuaunfH8 — Studenti Elektronskog fakulteta u Nišu u blokadi (@elfakublokadi) May 15, 2025 Studenti su nameravali da ostanu ispred suda do 16 sati, javlja dopisnik Bete. Studenti su oko 7.30 sati napustili raskrsnicu ispred suda i otišli do Policijske uprave u Nišu kada je saopšteno da je uhapšen jedan od ratnih