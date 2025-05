Princ od Vranje nije prošao dalje, Švedska favorit u finalu Pesme Evrovizije

BBC News pre 2 minuta

Reuters Nastup Princa na polufinalnoj večeri u Bazelu

Posle ispadanja Slovenije i Hrvatske u prvom polufinalu Evrovizije, ni predstavnici Srbije i Crne Gore nisu uspeli da dođu do finala.

Srpski pevač Princ nastupao je sa pesmom „Mila" u drugom polufinalu u hali Svetog Jakoba u Bazelu, a Nina Žižić je pod zastavom Crne Gore izvela pesmu „Dobrodošli".

Žižić se pojavila druga na bini, dok je Princ nastupao kao 15, odnosno pretposlednji takmičar.

Crnogorska pevačica je već učestvovala na Evroviziji 2013. godine, kada je sa hip-hop bendom Who See izvela pesmu „Igranka".

U finale su se plasirali Litvanija, Jermenija, Grčka, Letonija, Izrael, Malta, Finska, Danska, Austrija i Luksemburg.

Takmičari iz Nemačke, Francuske i Velike Britanije imaju sigurnu kartu za finale 17. maja, gde će se naći ukupno 26 izvođača.

Austrija, Izrael i Francuska su bili veliki favoriti za finale, dok su se Srbiji i Crnoj Gori davale daleko manje šanse.

O finalistima su odlučivali glasovi publike i žirija, a mogućnost da glasaju u polufinalu imali su i gledaoci iz država koje su direktni finalisti.

Prethodno su Švedska, Poljska, Albanija, Island, San Marino, Estonija, Portugal, Norveška, Holandija i Ukrajina u prvoj polufinalnoj večeri izborile plasman u finale.

Tada su nastupili i predstavnici Španije, Italije i Švajcarske, tri zemlje koje imaju siguran plasman u finale.

Kao i tokom prve polufinalne večeri, program su vodile Hejzel Bruger, pesnikinja i komičarka švajcarsko-američkog porekla, i Sandra Studer, koja je kao predstavnica Švajcarske osvojila peto mesto na Evroviziji 1991.

Prema proceni kladionica, Švedska, koja se u utorak plasirala u finale, ubedljivi je favorit ovogodišnjeg takmičenja.

Predstavlja je bend KAJ sa zaraznom pesmom „Bara bada bastu", o moćima saune, a na sceni smo videli i plesače u peškirima.

Švajcarska, zemlja u kojoj je održana i prva Evrovizija 1956. godine, dobila je priliku da ponovo bude domaćin pošto je njen prošlogodišnji predstavnik Nemo pobedio sa pesmom „ The Code " u švedskom Malmeu.

GEORGIOS KEFALAS/EPA-EFE Nina Žižić je pod zastavom Crne Gore izvela pesmu „Dobrodošli"

EPA Predstavnici Latvije

Reuters Predstavnica Finske druge večeri polufinala

Reuters Gruzija

EPA Jermenski predstavnik Parg tokom nastupa druge večeri polufinala u Bazelu

Rođaci i kontroverze oko Izraela

Emi Kristijansen, norveška pevačica, predstavila je Irsku, a na binu je izašla sa bratom Erlendom.

Oni nisu jedini: za Nemačku ove godine takođe nastupaju brat i sestra, dvojac sestara predstavlja Letoniju, dva para braće Portugal i Island, a Ukrajinu blizanci Danil i Valentin Leščinski iz benda Ziferblat.

Veliku pažnju dosad privukla je Juval Rafael, predstavnica Izraela, koja je nastupala na Nova festivalu u toj zemlji tokom napada Hamasa 7. oktobra 2023.

Tada je spas sa još 50 ljudi potražila u betonskom skloništu, u koje su ušli naoružani napadači i pucali, a Rafael je bila jedna od 11 preživelih, krijući se osam sati ispod gomile leševa.

Zbog napada Izraela na Gazu, nacionalni emiter u Irskoj zatražio je od Evropske radiodifuzne unije (EBU) razgovor o učešću Izraela u takmičenju za Pesmu Evrovizije.

Prošle godine u Švedskoj, izraelska delegacija je prijavila pretnje smrću, a suočili su se i sa zvižducima kada su izašli na binu.

„Ovde sam da bih pevala i pevaću od srca za sve", priznala je Rafael.

Nekoliko proba odradila je sa snimljenim zviždanjima i negodovanjima u pozadini, kako bi se pripremila ako je budu ometali, dodala je.

Reuters Juval Rafael

Hrvatska i Slovenija bez finala

Pre godinu dana, jedan Marko iz Hrvatske umalo je doneo prvu pobedu nekoj balkanskoj zemlji na Evroviziji još od srpske pevačice Marije Šerifović 2007.

Skakali su Balkan i Evropa uz „Rim Tim Tagi Dim" Marka Purišića aka Bejbi Lazanje, koji je za dlaku izgubio u finalu Evrovizije 2024.

Godinu dana kasnije, drugi Marko Bošnjak je kalirao - nije ni dobacio do finala.

Ispao je već u prvom polufinalu Evrovizije čiji je domaćin Švajcarska, što i nije iznenađenje.

Društvene mreže bile su preplavljene komentarima o nastupima izvođača i njihovim pesmama.

Nastup Marka Bošnjaka mnoge je razočarao.

„Ovo je noćna mora", „Nadam se da neće proći u finale", „U samo godinu dana, sa drugog mesta pali su na poslednje", nizali su se komentari.

Hrvatski portal Index.hr u analitičkom tekstu „Zašto Bošnjak nije prošao dalje je nejasno jednako kao i zašto je ovih 10" oštro je kritikovao nastup mladog pevača i njegovo izvođenje pesme „ Poison Cake " (Otrovna torta).

„Umesto uobičajene priče 'od trnja do zvezda', dobili smo nešto što bi se najbolje moglo opisati kao put od 'Zvezdica do zvezda'.

„Doslovno ništa u njegovu životu nije delovalo kao rezultat nadljudskih napora da se uprkos jakim vetrovima sudbine izbori za svoj san - san da peva.

„U svetu u kojem svaka kuća ima barem EP ako ne i album. Svetu u kojem se u jednom danu izda više muzike nego u kompletnoj 1989.", piše Index.hr.

„...iskreno, san o uspešnoj pevačkoj karijeri zvuči daleko plemenitije i lepše od sna o nastupu na takmičenju koje je u Hrvatskoj od 2002. do 2022. bio saundtrek (soundtrack) tuge okupan suzama i polegnut na penicu od zaborava i sramote".

Bejbi Lazanja je ovako prokomentarisao neuspeh hrvatskog predstavnika:

„S obzirom na sve, zaslužio je finale".

Reuters Marko Bošnjak tokom nastupa prve večeri polufinala

Osim Hrvatske, ni drugi predstavnik jedne od zemalja bivše Jugoslavije nije ušao u finale Evrovizije 2025.

Slovenački glumac, komičar i pevač Klemen Slakonja nije kupio evrovizijsku publiku emotivnom baladom „ How Much Time Do We Have Left?" (Koliko nam je vremena ostalo?) koju je posvetio borbi njegove supruge sa rakom.

Na publiku nije uticalo ni to što mu se u završnom delu na bini pridružila supruga.

Publika u dvorani u Bazelu mogla je prve večeri da vidi i snimljenu poruku kanadske pevačice Selin Dion, koja je Švajcarskoj donela evrovizijsku pobedu 1988. godine.

„Više od svega bih volela da sam sa vama. Švajcarska će zauvek imati posebno mesto u mom srcu.

„To je zemlja koja je verovala u mene i koja mi je dala šansu da budem deo nečeg tako izuzetnog", poručila je 57-godišnja pevačica.

Ona je pre tri godine otkrila je da joj je dijagnostikovan Sindrom ukočene osobe, redak, neizlečiv neurološki poremećaj sa obeležjima autoimune bolesti.

Zbog toga je te godine otkazala turneju.

Pre godinu dana, BBC novinarka sa njom je napravila intervju u kojem je poručila da se vraća na scenu.

POGLEDAJTE FOTOGRAFIJE PRVE POLUFINALNE VEČERI EVROVIZIJE 2025.

Reuters Predstavnici Švedske na takmičenju za Pesmu Evrovizije

Reuters Islandski bend VÆB tokom nastupa prve polufinalne večeri

Reuters Predstavnik Estonije Tomi Keš sa pesmom „Espreso makijato" naljutio je publiku u Italiji

EPA Predstavnici Norveške

GEORGIOS KEFALAS/EPA-EFE Klemen, predstavnik Slovenije

