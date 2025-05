Vučić u Tirani: Verujem da postoji šansa da se probudi nada u evopsku budućnost Srbije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Tirani da veruje da do kraja godine Beograd može da uradi mnogo toga da napreduje na evropskom putu i da postoji šansa da se ponovo probudi nada u evropku budućnost.

Vučić je po dolasku na samit Evropske političke zajednice rekao da promenjena geopolitička situacija daje Srbiji dodatnu priliku za napredovanje na putu ka članstvu u EU, ali i da snažnije sarađuje sa drugim partnerima.

"Verujem da postoji šansa da uradimo određene stvari i da u Srbiji ponovo probudimo nadu u evropsku budućnost", rekao je Vučić.

On je novinarima pred početak samita rekao da promena geopolitičke situacije može da omogući brži pristup Zapadnog Balkana nego do sada i da u poređenju sa 2022. godinom, kada je bilo značajnih podstreka u evrointegracijama, veruje da to sada može da ide "još snažnije i brže".

"Danas je jasno da onako kako smo doživljavali kolektivni Zapad na takav način više ne postoji. Gledaće oni (u SAD i Evropi) da se usaglašavaju gde god mogu, posebno po pitanju bezbednosti i naoružavanja, ali da su to danas isti entiteti ili uvek usaglašeni, svakako da nisu i nikad više neće ni biti u budućnosti. To nama pruža dodatnu prioliku za napredovanje u Evropi i istovremeno omogućava nam da sa drugim partnerima radimo snažnije i još jače", rekao je Vučić.

Povodom njegovog odlaska u Moskvu, na paradu povodom Dana pobede 9. maja, Vučić je rekao da "neće biti lako", da očekuje napade, ali da će pokušati da to "preuzme na sebe i da Srbija ne plaća nikakvu cenu za to", ali da, kako je rekao, nije jednostavna situacija.

Na pitanje novinara o odluci visokog predstavnika Kristijana Šmita da se obustavi isplata novca za Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) i stranku Ujedinjena Srpska koja je koalicioni partner Milorada Dodika u vlasti Republike Srpske, Vučić je rekao da ne vidi da će ta odluka bilo kome u BiH doneti dobro.

"To je neka vrsta zaustavljanja demokratskih procesa i nametanja volje jednog čoveka, što svakako nije dobro", kazao je Vučić.

U Tirani je danas počeo 6. samit Evropske političke zajednice (EPZ) "Nova Evropa u novom svetu: jedinstvo - saradnja - zajednička akcija" koji okuplja 47 šefova država ili vlada uz lidere ključnih evropskih i međunarodnih institucija.