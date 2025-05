Biljanu ubadao do smrti, pa sebi zario nož u vrat: Ubicu iz Kragujevca čuva policija u bolnici, posete su zabranjene, na ova pitanja će morati da odgovori

Bojan R. (38) iz okoline Kragujevca i dalje je smešten u Univerzitetsko kliničkom centru u tom gradu gde je pod konstantnim nadzorom lekara nakon što je pokušao da se ubije zarivši sebi nož u vrat.

Pokušaj samoubistva se dogodio nakon što je, kako se sumnja, osumnjičeni muškarac nožem do smrti ubadao svoju bivšu emotivnu partnerku Biljanu S. (41). Podsetimo, stravičan zločin se dogodio prošlog ponedeljka u okolini Kragujevca kada je, navodno, Bojan R. nakon svađe ubio Biljanu S. Nakon toga, on je pokušao da oduzme sebi život. Nakon zločina, kolima Hitne pomoći, Bojan R. je prebačen u Univerzitetski klinički centar, gde su mu konstatovane teške povrede. On se,