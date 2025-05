Advokat Milić: Studenti spremni da puste sudije čije je prisustvo neophodno da bi se odlučivalo o žalbama

Drugi je dan blokade zgrade suda i tužilaštva u Novom Sadu u znak protesta zbog produženja pritvora aktivistima pokreta STAV i PSG. Studenti su spremni da puste sve one sudije čije je prisustvo neophodno da bi se odlučivalo o žalbama, saopštio je novinarima ispred zgrade Suda Veljko Milić, advokat jednog od pritvorenih.

'Međutim, kada sam ušao u sud, jedino što sam uspeo je da pričam sa policijom, koja tvrdi da u sudu nema nikog od zaposlenih jer nisu mogli da uđu. Tako da za sada nisam uspeo u onome što sam nameravao, a to je da prenesem tu vest koju su mi studenti saopštili', objasnio je on. Prema rečima advokata, on je pokušao da posreduje između studenata i sudske uprave kako bi se nekako pokušalo da se reši ova situacija što pre. Na pitanje koji su naredni koraci, odgovara