Niška opština Medijana traga za privatnom firmom koja će ukloniti binu sa niškog trga

Predsednik Skupštine opštine Medijana Miloš Nešić izjavio je danas da će ta opština u toku popodneva tragati za privatnom firmom koja će ukloniti binu i ostale objekte koji su bespravno podignuti na Trgu kralja Milana zbog organizovanja mitinga "Pokreta za narod i državu".

Nešić je podsetio da je Komunalna ispekcije opštine Medijana jutros donela rešenje o uklanjanju objekata sa trga, ali kako oni koji su ih postavili to nisu učinili, inspekcija se obratila Javnom komunalnom preduzeću Mediana i naložila uklanjanje. "Pošto vidimo da nema odgovora od 'Mediane' daćemo nalog i imamo pravo da damo nalog privatnoj firmi da ona to ukloni. Videćemo da li će se neko ohrabriti da to uradi, ali naša uprava će tragati za tom firmom u popodnevnim