Jokića je najviše on obradovao: Postigao osam poena za 90 sekundi i uništio Oklahomu

Čekao je Nikola Jokić tokom celog plej-ofa pomoć sa klupe i konačno je to dočekao u šestom meču polufinalu Zapadne konferencije.

Denver je pobedio Oklahomu sa 119:107, a veliki udeo u trijumfu imao je Džulijan Stroter sa klupe. Upravo su njegovi poeni prelomili meč krajem treće deonice. Julian Strawther tonight: 15 Points 4/8 FGM 3/4 3PM 4/4 FTM Only 20 minutes. 🔥 pic.twitter.com/LqGPsEigkF — Hoop Central (@TheHoopCentral) May 16, 2025 Tada je mladi bek Denvera za minut vezao osam poena, dve trojke i dvojka, a Oklahoma do kraja meča nije uspela da se vrati u igru. Meč je završio sa 15 poena