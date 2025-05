'Novosadska šestorka': Blokada suda ušla u treći dan

BBC News pre 47 minuta

Dok se šestoro novosadskih aktivista više od dva meseca nalazi u pritvoru pod optužbom za pokušaj rušenja ustavnog poretka, građani i studenti od četvrtka ujutro blokiraju zgradu suda u Novom Sadu.

Protestnih okupljanja ispred sudova je bilo i u drugim gradovima u Srbiji u znak solidarnosti, poput Niša, Kragujevca i Beograda.

U subotu je u Beogradu održan protest ispred Palate pravde.

Novosadski demonstranti odlučili su da dežuraju i tokom noći u četvrtak i petak.

Pripadnici Žandarmerije i Interventne brigade su 16. maja ujutro ispred suda stigli opremljeni za razbijanje demonstracija.

Kao i u prethodnog dana, bilo je koškanja okupljenih sa policijom oko sedam sati.

Snage bezbednosti pokušale su da sprovedu zaposlene u sud, što demonstranti sprečavaju, a zatim je iskorišćen biber sprej.

Okupljeni zahtevaju oslobađanje šestoro ljudi, iako im je Viši sud u Novom Sadu 13. maja produžio pritvor za još 30 dana.

Aktivistkinja i profesorka sociologije Marija Vasić otpočela je istog dana štrajk glađu i žeđu, odbijajući terapiju i infuziju. Zahteva oslobađanje iz „nezakonitog pritvora".

„Ja ću svojim životom da protestujem protiv toga, jer milost ne tražim niti bih vam je dala", poručila je.

Marija Vasić je prebačena u Specijalnu zatvorsku bolnicu u Beogradu, potvrdila je Slavica Radovanović, portparolka Uprave za izvršenje krivičnih sankcija.

„Odmah joj je uključena infuzija, koju je odbijala da primi u pritvorskoj jedinici Okružnog zatvora u Novom Sadu, i ona se sada dobro oseća", kaže Radovanović za BBC na srpskom.

Fonet Pripadnici žandarmerije ispred suda u Novom Sadu

Visoki savet sudstva (VSS) saopštio je da se blokadom zgrada sudova sudijama i svim zaposlenim onemogućava pravo na rad, a građanima pravo na pristup sudu, dok se istovremeno „vrši pritisak na rad suda".

Novosadski aktivisti pritvoreni su jer su planirali „terorističke akcije, pokretanje građanskog rata i ugrožavanje života" predsednika Srbije Aleksandra Vučića, rekla je ranije predsednica skupštine Ana Brnabić.

Gostujući na televiziji Hepi, rekla je i da su snimak sastanka aktivista u prostorijama novosadskog Pokreta slobodnih građana, emitovan na više televizija 14. marta, na osnovu koga su privedeni, napravio jedan od prisutnih i „predao državnim organima".

Advokati optuženih tvrde da je to protizakonito učinila Bezbedonosno-informativna agencija (BIA).

„Čitav postupak se vodi na osnovu dokaza koji je sačinila BIA u skladu sa Zakonom koji ne uređuje krivični postupak i koji u njemu ne može da se koristi", govori Veljko Milić, advokat pritvorenog studenta Lazara Dinića, za BBC na srpskom.

Osvrćući se na izjavu Ane Brnabić, kaže da „to dovodi do dodatne zabune", te pozvao tužioca da izađe „javno sa podacima i razjasni ovu dilemu – kako je snimak nastao".

Odbrani je, dodaje, zabranjeno da iznosi detalje povodom snimanja, jer je celokupna dokumentacija u vezi sa tim označena kao strogo poverljiva.

Svetlana Paramentić/BBC Jake snage žandarmerije pred ulazom u sud u Novom Sadu

Svetlana Paramentić/BBC Građani pred zadnjim ulazom u zgradu novosadskom suda i tužilaštva

Još jedno burno jutro u Novom Sadu

BBC/Svetlana Paramentić

Izveštava: Svetlana Paramentić

Posle 24 časa blokade ponovo je došlo do koškanja građana sa policijom i žandarmerijom, ovog puta u isto vreme na dva ulaza ispred zgrade sudova i tužilaštva u drugom najvećem gradu u Srbiji.

Ponovo je korišćen biber sprej.

Na sporednom ulazu na ogradi vidim kako se devojka popela na ogradu i kači dva crvena balona.

Objašnjava da ih kači „jer su crveni i zato što je ovo cirkus, da izgledaju još smešnije", pokazujući na policajce koji se nalaze u dvorištu.

Crvena boja postala je simbol šestomesečnih protesta, posle pada nadstrešnice u Novom Sadu kada je život izgubilo 16 ljudi, a prati ih rečenica: „Ruke su im krvave".

„Noć je prošla okej, mirno, malo smo se smrzli. Jutros smo se gurali sa žandarmerijom.

„Bilo je povređenih, pomogli smo jednom čoveku koji je pao u nesvest", kaže Dijana iz Novog Sada koja je od jedan sat iza ponoći boravila ispred suda.

Štandovi sa hranom i pićem su tu. Mnogo je više ljudi sa medicinskim maskama nego juče.

Sin Marije Vasić, Milan Čanak rekao je da njegova majka zbog infuzije „koliko-toliko bolje, uzimajući u obzir da tri dana ne uzima vodu i hranu".

Ispred suda u Novom Sadu su i roditelji pritvorenog Lazara Dinića.

„Kako prolazi vreme, pravda deluje veoma daleko," kaže Lazarov otac, Aleksandar Dinić.

„On je oduvek pokušavao da dođe do pravde, aktivisti su okarakterisani kao teroristi, a on je posvećen nenasilnoj borbi, njegova borba je upućena ka želji za boljim društvom i demokratijom," tvrdi on.

BBC/Svetlana Paramentić Roditelji Lazara Dinića

BBC/Svetlana Paramentić Studenti koji su noć proveli blokirajući sud

Ko su uhapšeni i zbog čega su u pritvoru?

BBC/Nataša Anđelković Marija Vasić na jednom od protesta u Novom Sadu

Marija Vasić i još petoro aktivista Pokreta slobodnih građana i neformalne studentske organizacije Stav Lazar Dinić, Davor Stefanović, Mladen Cvijetić, Lado Jovović i Srđan Đurić uhapšeni su 14. marta, dan pre velikog protesta u Beogradu.

Uhapšeni su pošto je na nekoliko kanala sa nacionalnom pokrivenošću emitovan snimak njihovog razgovora u prostorijama Pokreta slobodnih građana u Novom Sadu.

Na snimku se čuje da je na sastanku, između ostalog, navodno bilo reči o planovima da se na protestu 15. marta u Beogradu nametne ideja prelazne vlade, kao i u upadu u zgradu Radio-televizije Srbije.

Aktivisti se sumnjiče za pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Republike Srbije, kao i pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja.

Oni se više od dva meseca nalaze u zatvoru na Klisi, novosadskom naselju, na čije uslove su se žalili iz Pokreta slobodnih građana.

Više javno tužilaštvo podnelo je optužni predlog 12. maja protiv ukupno 12 ljudi, od kojih se šestoro nalazi u besktvu.

Zatraženo je da im se sudi u odsustvu i izricanje maksimalnih kazni.

Za napad na ustavni poredak zaprećena je kazna od tri do 15 godina zatvora.

Potom je Viši sud u Novom Sadu doneo odluku da se za šestoro aktivista produži pritvor za 30 dana.

U obrazloženju piše da budući da su aktivisti „osumnjičeni za krivična dela u vezi sa aktuelnim protestima studenata i građana", postoji bojazan da bi „okrivljeni ukoliko bi se našli na slobodi u kratkom vremenskom periodu mogli ponoviti krivično delo".

„Te je produženje pritvora po ovom osnovu nužno i opravdano, a u cilju obezbeđenja nesmetanog vođenja ovog krivičnog postupka", piše u saopštenju Višeg suda u Novom Sadu.

Advokati članova PSG i aktivista organizacije STAV dobili su obaveštenje da se ne može odlučivati o njihovoj predatoj žalbi na meru produžetka pritvora zbog blokade suda.

„Obavešteni smo jutros da zbog blokade suda ne može sud da odlučuje, ali koliko čujemo od okupljenih, upravo je suprotno i može da uđe u sud", kaže Veljko Milić, advokat okrivljenog Lazara Dinića.

Svetlana Paramentić/BBC Građani pred zgradom suda u Novom Sadu na blokadi podrške pritvorenim aktivistima

Šta se dešavalo u Novom Sadu?

Tokom blokade u četvrtak 15. maja, u jednom trenutku je na zadnjem ulazu u zgradu suda došlo do guranja građana i policije koja je pokušala da omogući zaposlenima da uđu u kancelarije.

Pomoć im je potom pružila žandarmerija koja je intervenisala upotrebom biber spreja.

Majka privedene aktivistkinje Marije Vasić, Ljiljana, kaže da je podržava u njenoj borbi, ali se nije nadala da će da je „zatvore i optuže", kao ni da će njena ćerka stupiti u štrajk glađu i žeđu.

„Poručila bih joj da stane, ja bih da ona bude živa", govori Ljiljana Vasić, za BBC na srpskom.

„Jako sam loše i jako mi je teško, imam samo nju, jedno dobro dete i evo šta je dočekala", dodala je.

Ćerku nije čula, niti videla od kada je pritvorena, već je o njenom stanju obaveštavaju unuci koji je posećuju.

U pritvorskoj jedinici u Klisi je i Lazar Dinić, čiji advokat kaže da se oseća „kao i svi u pritvoru – loše".

„Sav je izujedan od stenica, ali je mentalno jak i rešen da istraje, nadamo se da će uskoro biti na slobodi", priča Milić.

Podršku takozvanoj 'novosadskoj šestorki' pružili su i studenti, uz poruku „da tako nešto ne može da prođe".

„Studenti su ovde da bismo pokazali solidarnost sa našim sugrađanima, kolegama, profesorima koji su neosnovano u pritvoru duže od 60 dana", rekao je Boris Dojčinović, student Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

Smatra da je posredi „čista represija režima nad aktivistima i svim ljudima koji su spremni da se pobune".

„To nije samo poruka za njih, već za sve nas da treba da se utišamo i ne talasamo, a mi smo rešili da tako nešto ne može da prođe u ovom sistemu", dodao je.

Blokade sudova u Nišu, Beogradu, Kragujevcu

U znak solidarnosti, niški studenti su u utorak uveče blokirali zgradu Osnovnog suda u najvećem gradu na jugu Srbije, koju je sledećeg jutra prekinula policija.

Blokade pravosudnih institucija su održane i u Beogradu i Kragujevcu.

Fonet Studenti su se okupili i ispred Palate pravde u Beogradu

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 05.17.2025)