Brnabić: Tri medijska zakona pred javnošću u ponedeljak, u Skupštini za desetak dana

Beta pre 16 minuta

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić je izjavila da će nacrti tri medijska zakona biti u ponedeljak, 19. maja, predstavljeni "zainteresovanoj stručnoj javnosti", a da očekuje da će u narednih deset dana biti u skupštinskoj proceduri.

Brnabić je za RTS navela da bi usvajanjem Zakona o elektronskim medijima, Zakona o javnom informisanju i medijima i Zakona o javnim medijskim servisima biti ispunjen "važan uslov za otvaranje Klastera 3 u pregovorima Srbije sa EU".

"Mi smo na (izmenama zakona) radili od novembra prošle godine. Proces je bio dosta kompleksan i dugotrajan", dodala je ona.

Kazala je da je "dobra vest za sve građane, za celu zemlju, da smo sada konačno dobili zeleno svetlo za izmene i dopune sva tri medijska zakona o kojima je bilo reči... U ponedeljak će se Ministarstvo za informisanje i telekomunikacije predstaviti to, novinarskim, medijskim udruženjima zainteresovanoj stručnoj javnosti", navela je ona.

Brnabić je rekla da je jedna od najvećih novina "uvođenje zaštitnika slušalaca i gledalaca u javnim medijskim servisima... da čuje prigovore gledalaca, slušalaca, njihove sugestije za dodatno unapređenje programa i da preporuči onda i ljudima koji se bave praktično uređivačkom politikom na javnom medijskom servisu".

Po njenim rečima, vlasti očekuju "minimalan broj primedbi na predlog izmene medijskih zakona", budući da su usaglašene sa Evropskom komisijom tokom šestomesečnog procesa i da su "svi relevantni akteri bili uključeni u radnu grupu".

"Apelovala bih na sve da, ako želimo da smo na Evropskom putu, a svi makar deklarativno kažemo da želimo, pre svega ta stručna medijska javnost, da onda dogovorimo konačno, da je to to", poručila je predsednica Narodne skupštine.

Dodala je i da izmene i dopune zakona "nikada nisu konačne" i da će se i nakon usvajanja nastaviti razgovori o njihovom daljem napredovanju.

"Mi ćemo sigurno nastaviti i kada usvojimo to, da razgovaramo dalje o tome kako mogu dodatno da se unaprede zakoni, ali moj apel je da idemo u Narodnu skupštinu da bismo završili i da onda, konačno, otvorimo Klaster 3 i da posle decembra 2021. imamo pozitivne signale", kazala je Brnabićeva.

Kada je reč o novom konstituisanju novog Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM), Brnabić je navela da "nije realno da bude konstituisan do kraja meseca", navodeći da je 23. maj rok za nominaciju kandidata svih relevantnih organizacija.

Zbog toga procenjuje da će Srbija dobiti novi savet REM-a početkom jula.

"Nije realno do kraja meseca, ali 23. maj je rok za nominaciju kandidata od strane svih relevantnih organizacija. Ja se nadam da će taj proces proteći kako treba, da će Narodna skupština, odnosno Odbor za kulturu i informisanje, imati dobre kandidate. Apelovala bih na sve da ne pritiskaju posebno organizacije civilnog društva, da ispoštuju proceduru, da nominuju za koga misle da je najbolji kandidat, da to završimo i onda, s obzirom na to da je potrebno i javno slušanje, da je potrebno nekoliko krugova pregleda te dokumentacije, da se konačna lista pošalje u plenum. Mi procenjujemo da je početak jula rok kada bi Srbija mogla da dobije novi Savet REM-a", kazala je Brnabić.

Govoreći o usvanjaju preporuka Kancelarije OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) o izborima, ona je navela da su poslanici vladajuće većine radili na unapređivanju predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o jedinstvenom biračkom spisku, koji su poslali ODIHR-u, i očekuje da će dobiti njihovo mišljenje početkom naredne nedelje.

"Čuli smo da će, kada to završimo, biti otvoren Klaster 3 i očekujem da i sve države članice EU ispune datu reč i da mi otvorimo i taj klaster, nakon toga i sve ostale klastere", rekla je Brnabić.

(Beta, 17.05.2025)