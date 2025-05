Sin profesorke koja štrajkuje glađu: Ne znamo ni da li je živa

Beta pre 55 minuta

Milan Čanak, sin profesorke Marije Vasić koja je zbog posledica štrajka glađu i žeđi u četvrtak prebačena u bolnicu Centralnog zatvora u Beogradu, izjavio je danas da porodica i dalje nema podatke o njenom stanju, kao ni da ne znaju čak ni da li je živa.

On je u objavi na mreži "Iks" napisao da do sada nije stigla ni jedna informacija o njenom stanju, kao i da nema nijednog odgovora na žalbe advokata, niti na zahtev za pregled.

"Ni jedan odgovor na zahtev za posete. Ni jedna informacija da li je jela. Oficijelno ne znamo ni da li je živa", objavio je Milan Čanak.

Naveo je i da su porodica i advokati "u mraku", a da je u ovoj situaciji "svaki sat bitan".

Marija Vasić je u četvrtak iz novosadskog Okružnog zatvora na Klisi prebačena u bolnicu u okviru zatvora u Beogradu.

Tokom transporta joj se na nekoliko sati izgubio trag, da bi naknadno bilo obelodanjeno da je prvo bila u Kliničkom centru Vojvodine, a zatim upućena u Beograd.

Vasić je jedna od šestoro aktivista Pokreta slobodnih građana i STAV-a, koji su u pritvoru od sredine marta, zbog optužbi za rušenje ustavnog poretka.

Nakon što im je pritvor produžen i treći put, Vasić je stupila u štrajk glađu i žeđi, da bi nakon pogoršanja zdravstvenog stanja bila prebačena u Beograd.

Skup podrške aktivistima i Mariji Vasić ispred Palate pravde u Beogradu

Aktivisti, predstavnici političkih organizacija i drugi građani od jutros su ispred Palate pravde u Beogradu na skupu podrške novosadskoj profesorki Mariji Vasić i aktivistima koji su već dva meseca u pritvoru.

Profesorka Vasić je u zatvorskoj bolnici u Beogradu zbog posledica štrajka glađu i žeđi zbog produžavanja pritvora. Ostalih pet aktivista je i dalje u zatvoru u novosadskom zatvoru na Klisi.

Okupljeni pred Palatom pravde drže transparente "Sloboda za Mariju" i "Sloboda odmah" i uzvikuju: "Pustite ih sve!".

Građani su u 11.52 blokirali Savsku ulicu ispred Palate pravde i odali 16-minutni pomen poginulima u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra.

Zlatko Jovanović iz Zeleno-levog fronta je izjavio za TV N1 da se današnjim skupom zahteva oslobađanje smesta Marije Vasić i svih aktivista koji su u zatvoru i prestanak krivičnog gonjenja za drugih šest aktivista koji su van zemlje.

Rekao je da je hapšenje aktivista u Novom Sadu pred veliki miting u Beogradu 15. marta bilo "deo apsolutnog pritiska vlasti, da ih potpuno neopravdano drže u zatvoru".

Ukazao je da ih drže u zatvoru "zbog toga da bi iznudili priznanje za ono što oni nisu uradili", a "ne za ono da li su oni govorili što su oni bespravno snimili putem naloga koje je dao Vladimir Orlić, direktor BIA-e, nego da priznaju da su oni praktično uradili nešto što se nije dogodilo".

Jovanović je rekao da "ne može neko da bude držan u pritvoru zato što je direktor BIA-e neovlašćeno dao nalog da se taj čovek prisluškuje. Prvo, direktor BIA bi morao da bude u zatvoru zato što je to krivično delo, a nije krivično delo što je neko nešto govorio. Znači: govor nije krivično delo".

To što se dešava s aktivistima je "apsolutno kršenje svih ljudskih prava, da to zemlja koja je kandidat za članstvo u EU, a mi to jesmo, sebi ne sme da dozvoli, da vlast koja se predstavlja kao da vodi Srbiju u EU, to nikako ne sme da dozvoli, da predsednica Parlamenta ne sme da se uključuje u bilo kakve diskusije vezano za pitanja pravosudnih organa, jer to je druga grana vlasti, to nema veze sa njom", kazao je Jovanović.

"Mi očekujemo da se vlast urazumi i da shvati da mi nismo Belorusija, da mi nismo ni Rusija, da se mi nalazimo u srcu Evrope, da oni ne mogu protiv nas da sprovode mere koje protiv istih i vrlo sličnih ljudi kao što smo mi sprovode Lukašenkov ili Putinov režim", kazao je on.

(Beta, 17.05.2025)