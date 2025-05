(Mape) kada će konačno da bude: Toplo?! Odgovor je za depresiju. A onda ulećemo pravo u tropski talas

Taman kada smo počeli da se navikavamo da već u januaru i februaru imamo prolećne temperature, a tokom prolećnih meseci periode sa letnjim, ove godine imamo obrt! Vreme kao da je krenulo unazad, odnosno, posle letnjih 27 stepeni početkom maja, zbog nestabilne atmosfere, ovih dana u nekim delovima Srbije pali smo na nula stepeni! Osim toga, sve do kraja meseca biće toplih dana, ali će ostati i dalje promenjivo i nestabilno.

Na pitanje kada će konačno da otopli i bude stabilno u kontinuitetu, meteorolog Ivan Ristić kaže za „Blic“ da se to neće uskoro dogoditi. - Biće u maju ponovo toplijih dana, ali biće nestabilno i očekuje se kiša. Nema za sada smirivanja vremena. Nema još uvek afričkog anticiklona na vidiku. Tek na kraju juna bi trebalo da dođe taj anticiklon i bude toplije u kontinuitetu. Čim bude došlo do stabilizacije u trećoj dekadi juna doći će i do porasta temperature vazduha