Kac: Hamas se vratio pregovorima o oslobađanju talaca nakon nove ofanzive Izraela

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac izjavio je danas da se palestinska militantna grupa Hamas vratila pregovorima o oslobađanju talaca nakon početka nove ofanzive izraelske vojske u Pojasu Gaze pod nazivom "Gideonova kolica".

Hamas nije potvrdio da se vratio za pregovarački sto, preneo je Tajms of Izrael. Kac je naveo da je delegacija Hamasa u Dohi najavila povratak u pregovore o oslobađanju talaca, iako je do tada odbijala da to učini nakon što je Izrael u petak pojačao napade na Pojas Gaze. Kac je naveo da se Hamas vratio u pregovore, a da Izrael prethodno nije odblokirao ulazak humanitarne pomoći u Pojas Gaze, kao i da nije pristao na prekid vatre. "Herojstvo vojnika Izraelskih