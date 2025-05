Dačić: Vučić će iz Niša poslati poruke mira i stabilnosti za dalji razvoj Srbije

NIŠ – Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas u Nišu da će predsednik Srbije Aleksandar Vučić sa svenarodnog sabora u tom gradu poslati poruke mira i stabilnosti i naglasio da bez mira i stabilnosti nema ni razvoja Srbije. "To znači i politička stabilnost i bezbednosna stabilnost.

To znači da mora da se osigura stabilan javni red i mir, da se osigura normalan svakodnevni život ljudi, rad državnih organa, rad javnih ustanova i institucija i da se vratimo onome što nam je glavni cilj, a to je društveni progres, odnosno ekonomski razvoj Srbije", rekao je Dačić za Tanjug pre početka centralnog skupa u Nišu. On je poručio da je mesto gde se održava sabor, obeležilo mnoge skupove, ali da je uvek bio mesto patriotskih skupova. "Jug Srbije je mesto