Novi dilovi sa starim ortacima

Suprotno tvrdnjama da je Nouit bio samo jedan od 12 izvršilaca i da mu je pripalo „višestruko“ manje od 123 miliona evra, ta Uprava je kao deo Ministarstva finansija za mnoge javne nabavke angažovala samo Nouit, a kad je i nastupao kao deo konzorcijuma, u nekim slučajevima toj firmi je uplaćivano 75 ili 80 odsto dogovorene sume

Reagujući na tekst Veliki biznis sa ministrom Malim, Uprava za trezor nije ništa demantovala, već je samo potvrdila da je Ministarstvo finansija, koje već godinama vodi Siniša Mali, a čiji je ona deo, potrošilo 123 miliona evra za manje od tri i po godine i to samo za javne nabavke u kojima je učestvovala IT firma Nouit (KnowIT). U odgovoru, koji je potpisao direktor Uprave Marko Gvero, navodi se da je u razvoju IT sistema učestvovalo ukupno 12 kompanija, da je