Smena sunca i oblaka, moguća i kiša

Prvog dana vikenda smenjuju se sunce i oblaci. Lokalno je moguća i kratkotrajna kiša ili pljusak, uglavnom sredinom dana i posle podne. Temperatura ispod proseka za ovaj period godine.

U Srbiji danas promenljivo i vetrovito vreme. Najniža temperatura od četiri do osam, a najviša dnevna od 16 do 19 stepeni. Vetar umeren, povremeno i jak, severozapadni, uveče u slabljenju i skretanju na zapadni. U Beogradu suvo, vetrovito, uz sunčane periode i temperaturu do 16 stepeni. I u nedelju se očekuje promenljivo vreme uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, uz temperaturu do 22 stepena.